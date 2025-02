Il 15 febbraio Alghero partecipa alla campagna mondiale One Billion Rising per dire no alla violenza. L’evento è organizzato in città dalla Rete delle donne e dal Comitato Area Sant’Agostino. Si comincia al mattino in largo Guillot con gli studenti dell’ISS Fermi impegnati in letture appositamente scelte dai ragazzi e intervallate dal flashmob sulle note di “Break the Chain”.

Quest’anno, fanno sapere gli organizzatori, la parola d’ordine è rivoluzione, «perché serve proprio una rivoluzione per un sostegno effettivo per minare alla base i presupposti ideologici che legittimano la violenza e le discriminazioni di genere».

L’appuntamento è alle 10:30 in Largo Guillot con gli studenti e poi alle 16 in piazza Sulis alla presenza di associazioni, di artisti, delle scuole di danza “Dance Project” di Giorgia e Giuseppe, “Danzare Tre Dance” di Mondina Dinapoli, “Art & Movi” di Rosaria Dalerci e “Acro Dance di Dynamica Sporting” di Chiara Pola. Parteciperà il fisarmonicista Antonio Tanca. Ci sarà anche Rdr Sardegna, la radio sociale web tv.

