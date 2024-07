Trent’anni di concerti, formazione e successi, l’Accademia Internazionale di musica J.S. Bach soffia sulle candeline con il “Concerto del Trentennale”, in programma ad Olbia il 27 luglio, con inizio alle 21, nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Fondata e diretta dalla maestra Stella Sanna vanta la formazione di numerosi pianisti e altrettanto numerosi sono i premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali.

Da circa dieci anni gemellata con l’Accademia Musicale Romana nel suo percorso ha vantato la presenza della maestra Norma Fisher, leggendaria docente della Royal College of Music di Londra e ha tenuto corsi di formazione pianistica con maestri di spicco del panorama italiano ed estero, con presidenti di giuria e giurati di caratura internazionale come il maestro Fausto Di Cesare, la maestra Marian Mika, la maestra Maria Teresa Carunchio, il maestro Giuseppe Martone e il maestro Pietro Rigacci; tra il 2022 e 2024 vinti circa trenta premi in concorsi pianistici.

Dal 2023, apre a Sestu, dove affianca e condivide la direzione artistica con il M⁰Massimo Serra, direttore d’orchestra e di coro di Cagliari. Presidente onorario, Fausto Di Cesare, pianista, direttore dì orchestra e per trenta anni titolare di cattedra presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

«Sono felicissima di averlo come presidente onorario - dice Stella Sanna - è una figura di spicco nel mondo della musica sia come musicista sia come docente».

Prossimi appuntamenti, oltre i concorsi, saranno i concerti di Roma, nella chiesa di Sant’Agata in Trastevere e nel Liceo Musicale di Salerno, dove la Stella Sanna è stata invitata a tenere una masterclass. In calendario anche appuntamenti a Cagliari, Sestu e in altre località dell’Isola.

Il “Concerto del Trentennale” sarà presentato dalla giornalista Maria Pintore.

