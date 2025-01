Prosegue nel nuovo anno la programmazione degli spettacoli del progetto educativo “La Bottega dell’Arte”, organizzato dell’Associazione Culturale Sas Janas con il contributo del Comune di Olbia.

Tre appuntamenti di arte di strada che partono con la danza propiziatrice del fuoco, domani dalle 17.30 in Piazza Regina Margherita, nello spettacolo “Dae sa janna e su chelu” messo in scena da Artemyde.

Il 5 gennaio sarà la volta dell’ energica parata musicale della Maccabanda, un gruppo di musicisti composto da fiati e percussioni che animeranno il centro storico dalle 10.30 in poi mentre il giorno dell’Epifania, dalle 11.00 in piazza Regina Margherita, sfileranno i trampolieri del Little Street Circus che, tra musica, gag, piccole magie e tanti palloncini, dedicati a tutti i bimbi andranno a trovare la Befana nella sua casetta. Gli artisti saranno assistiti dai ragazzi del Liceo Artistico nell’ambito di un percorso di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro.

Il 4 e 5 gennaio sarà disponibile per piccole escursioni nel Golfo di Olbia la Barca di Babbo Natale. Dopo aver fatto navigare i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia della città, il prossimo sabato e domenica la gita in barca si potrà prenotare al numero 388.1677058.

