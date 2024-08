I Boes e Merdules di Ottana, gli Urthos e Buttudos di Fonni, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala. E ancora i Mamutzones di Samugheo e i Bois Fui Janna Morti di Escalaplano. Saranno loro i protagonisti del carnevale estivo di Muravera “Maskaras” in programma giovedì 8 agosto, l’evento più atteso della stagione (assieme alla sagra degli agrumi che si tiene in primavera).

Le maschere tradizionali della Sardegna sfileranno in notturna (il via alle 22) lungo la via Roma di Muravera e interagiranno con il pubblico in quello che è, appunto, l’evento clou del Sarrabus. Ad aprire la sfilata il gruppo folk di Muravera. Saranno presenti anche i gruppi folk di San Nicolò d’Arcidano, di Quartu Sant’Elena e di Samugheo.

Maskaras è giunto alla 19esima edizione. Ogni anno si contano almeno diecimila presenze.

