La magia della bellezza torna a incantare la passerella. Prosegue con entusiasmo il tour isolano di Miss Mondo, alla ricerca della giovane che rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali del concorso più celebre al mondo. Domenica 29 marzo, a partire dalle 19.30, sarà la cornice di Obicà a ospitare la quarta tappa delle selezioni. Un evento che promette emozioni, eleganza e spettacolo, e che permetterà per una sera di guardare la città dall’alto del sesto piano di uno dei palazzi più antichi dei portici cagliaritani.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta Anthony Peth, volto noto delle reti televisive nazionali. Parteciperanno alla serata Katia Malika, campionessa mondiale di Oriental Dance e maestra di danze orientali, e il coreografo di Miss Universo Francesco Sassu, pronti a impreziosire lo spettacolo con talento e professionalità. Durante la serata, il coreografo Sassu darà vita a una performance con le finaliste regionali del concorso Miss Universo 2025. Miss Mondo è molto più di un concorso: è un sogno che prende forma negli occhi e nel cuore di tante giovani. Sono infatti numerose le ragazze che hanno presentato la propria candidatura per partecipare alle selezioni in tutta Italia, ma solo una potrà compiere il grande passo verso la finale mondiale, portando con sé l’identità e l’orgoglio del nostro Paese. Da quest’anno, alla guida dell’organizzazione c’è Alessia Ghisoni, imprenditrice affermata nel mondo della moda e degli eventi, recentemente definita dalla stampa nazionale “regina dei grandi eventi”, portando in Sardegna manifestazioni di respiro internazionale come Miss Mondo e Miss Universo.

La bellezza resta protagonista, ma si arricchisce di nuovi significati. Nato nel 1951, il concorso si è evoluto nel tempo, aprendosi a una visione più completa della donna: non solo estetica, ma anche personalità, stile, portamento ed eleganza in tutte le sue forme. Nasce così uno spettacolo, dunque, al passo con i tempi, capace di rinnovarsi e di dialogare con il presente, anche grazie all’utilizzo di contenuti multimediali pensati per raccontare un’immagine nuova e contemporanea del concorso, sostenuta da importanti partner nazionali.

Ci sarà spazio anche per le collezioni degli stilisti sardi, tra cui Marco Pusceddu, che presenterà il marchio Virago, e l’Atelier Dama di Daniela Zucchi e Maria Francesca Sedda, espressione dell’eccellenza e dell’identità del territorio. Alessia Ghisoni descrive Miss Mondo come un’esperienza che va oltre ogni definizione: un palcoscenico dove la bellezza si manifesta nella sua forma più autentica. Non solo lineamenti, ma luce interiore, forza e valori. È in un attimo, in uno sguardo, che emerge l’essenza di ogni donna: «Miss Mondo è anche un viaggio emozionante nel cuore della Sardegna: un racconto vivo fatto di tradizioni millenarie, colori e tessuti che parlano di storia. Artisti e stilisti diventano custodi di un patrimonio prezioso, dando vita a un intreccio unico di bellezza e identità che celebra l’anima più autentica dell’isola». Ad accogliere le aspiranti miss sarà una location per la ristorazione e gli eventi di assoluto livello, che offre una vista panoramica della città. Viridiana Ferraiolo, Sales and Events Manager di Obicà – realtà internazionale presente, oltre che a Roma, Firenze e Milano, anche a Londra, New York, e in Giappone – esprime entusiasmo per l’evento: «Obicà Cagliari è lieta di ospitare una tappa di Miss Mondo. Condividiamo con questa kermesse uno spirito giovane, contemporaneo e internazionale, oltre ai valori di rispetto, accoglienza e grande passione per l’eccellenza e il talento».

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