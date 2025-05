Tre eventi in due giorni attendono lucusantesi e turisti tra il 1° ed il 2 giugno.

Segno di particolare vitalità del paese, che poi, dal 30 agosto al 16 settembre, preceduta da un’altra serie di iniziative, festeggerà la 797esima Festa Manna di Gaddura con il concerto, tra l’altro, l'8 settembre ,del cantautore e rapper italiano Mr Rain.

Come detto, s’inizia domenica prossima, 1° giugno, all'Eremo di San Trano, sito dove, secondo la tradizione, vissero gli eremiti Trano e Nicola e dove - in occasione della festa dei due Santi - dopo la Messa delle ore 11, si terrà un pranzo offerto dal Comitato Festa Manna Fidali '81, in collaborazione con l’associazione Lu Juali, la Suprastantia di Santu Tranu e la Pro Loco.

In programma anche il 5° Trekking a Cavallo “Nei dintorni del Palazzo di Baldu”. Un'iniziativa alla quale può partecipare anche chi è sprovvisto di destriero, perché l'associazione dà anche la possibilità di noleggiarlo.

Il programma prevede la partenza dal Campo sportivo Luigi Laccu alle 8:30 e il rientro nello stesso punto alle 12.30. Non mancherà un momento conviviale all'ombra degli alberi: durante l'escursione, infatti, sarà offerto dagli organizzatori, un aperitivo.

All’alba del 2 giugno invece, giungeranno in paese i partecipanti del 41esimo Pellegrinaggio notturno, Calangianus-Luogosanto, di 36 chilometri, partiti a mezzanotte e mezza, ai quali si uniranno i Camminantes che, partiti da “Santa Paulu di Monti”, percorreranno il tratto gallurese della via dei Santuari fino a raggiungere la Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, accolti dal parroco don Roberto Aversano.

La parrocchia, con i gruppi di preghiera e le associazioni, stanno predisponendo l’accoglienza.

