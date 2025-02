Il 6 febbraio 1952 segna una delle date più significative della storia britannica: la regina Elisabetta II sale al trono, dando inizio a un regno che diventerà il più lungo della storia del Regno Unito. La sua ascesa avvenne in circostanze inaspettate, mentre si trovava in visita ufficiale in Kenya, quando ricevette la notizia della morte di suo padre, re Giorgio VI.

Un passaggio di testimone storico

Re Giorgio VI, salito al trono nel 1936 dopo l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, era una figura molto amata, soprattutto per il suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, la sua salute fragile portò alla sua prematura scomparsa, lasciando Elisabetta, allora venticinquenne, a prendere il suo posto come sovrana.

La giovane regina dovette immediatamente affrontare le responsabilità di governo, tornando subito a Londra per preparare la sua incoronazione ufficiale, che avvenne il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster. La cerimonia, trasmessa in diretta televisiva, segnò un’innovazione storica, permettendo a milioni di persone di assistere all’evento.

L’impatto della sua ascesa al trono

L’inizio del regno di Elisabetta II segnò una svolta epocale per il Regno Unito. Gli anni ’50 videro la progressiva decolonizzazione dell’Impero Britannico e la trasformazione della nazione in una moderna monarchia costituzionale. La sovrana, con il suo senso del dovere e la sua dedizione al servizio pubblico, divenne un simbolo di stabilità durante decenni di cambiamenti politici e sociali.

Elisabetta II regnò per oltre 70 anni, attraversando epoche di grande trasformazione, dalla Guerra Fredda all’era digitale, mantenendo sempre un forte legame con il popolo britannico e con i leader internazionali.

Conclusione

L’ascesa al trono di Elisabetta II il 6 febbraio 1952 fu un evento storico di portata globale. La sua eredità rimane impressa nella storia per il suo impegno costante, la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e la sua longevità straordinaria. Il suo regno ha segnato un’epoca di stabilità e modernizzazione, rendendola una delle figure più iconiche della monarchia britannica.

