Si è aperta nel pomeriggio di oggi sabato 31 maggio, la sesta edizione di Giugno Slow, con Casa Slow Food Sardegna. Accolta presso l’atrio del restaurato civico mercato, scrivono gli organizzatori di Slow Food Gallura, si tratta di un incontro con “prodotti genuini coltivati con amore e nel rispetto della natura da assaggiare insieme a chi le produce, laboratori gratuiti, esperienze all’alba in barca con i pescatori, avvistamenti dei delfini e il turismo lento con escursioni nella natura per scoprire un arcipelago meraviglioso”.

Giugno Slow afferma il presidente, Mauro Monaco, “si conferma una manifestazione attesa per incontrare da vicino chi ogni giorno coltiva, alleva e trasforma seguendo i principi del buono, pulito e giusto; Non si tratta solo di assaporare un prodotto, ma di conoscere il percorso che fa dal campo alla tavola, fatto di scelte consapevoli e rispetto per la natura, le persone e le tradizioni. I visitatori lo sanno: vengono a La Maddalena per scoprire il patrimonio naturale dell’Arcipelago, ma anche per incontrare una cultura del cibo viva, concreta e sostenibile".

Le giornate di Giugno Slow, che si concluderà l’8 giugno, saranno caratterizzate da esposizioni, e laboratori, tra “sapori, storie e passione con degustazioni, laboratori del gusto e banchi di vendita diretta. I visitatori potranno conoscere grani antichi e farine, pani, salumi, formaggi, tartufi, oli extravergini, conserve, mieli e pollini, erbe isolane, zafferano, sali aromatizzati, marmellate e confetture, vini e liquori”. Non mancheranno poi momenti escursionistici per il centro storico di La Maddalena, le fortificazioni e la cava di granito, gite in mare alla ricerca di fini ed escursioni sull’isola di Caprera.

