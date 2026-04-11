Grande partecipazione e interesse a Guamaggiore per l’incontro dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sulla società contemporanea. L’appuntamento, ospitato nella Biblioteca comunale, ha visto protagonista Pier Luigi Lai, coautore insieme a Barbara Letteri del libro “Cittadini nell’era della IA”, in dialogo con la moderatrice Anna Paola Contini.

L’iniziativa si è configurata come un importante momento di confronto aperto alla comunità, con l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa su tecnologia e futuro. Al centro del dibattito, il ruolo sempre più rilevante dell’intelligenza artificiale nella crescita delle nuove generazioni e la necessità di accompagnare giovani, famiglie e scuola verso un uso consapevole di questi strumenti. Durante l’incontro, Pier Luigi Lai ha sottolineato come l’intelligenza artificiale rappresenti una risorsa capace di amplificare e riorganizzare le idee, senza però sostituire la capacità umana di comprendere i problemi e prendere decisioni. Un messaggio chiaro, che richiama alla responsabilità educativa di adulti e insegnanti: le tecnologie non devono essere subite, ma comprese e guidate con spirito critico.

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