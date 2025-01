Novità nei turni e nelle attività delle Biblioteche comunali di Baressa e Gonnosnò. Per quanto riguarda la Biblioteca di Baressa la novità sarà nei turni di apertura per la prossima settimana. La struttura, infatti, da mercoledì 15 a mercoledì 22 sarà chiusa per ferie. Il servizio riprenderà regolarmente venerdì 24 gennaio. Non cambieranno, invece, gli orari. La Biblioteca, infatti, sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, mentre il mercoledì sarà disponibile anche al mattino, dalle 9.30 alle 12.30.

Nuova iniziativa, invece, a Gonnosnò. Nella struttura di via Turati, si riunirà, infatti, il gruppo di lettura, mercoledì 22 gennaio, dalle 15.30. Nell’incontro previsto, il gruppo parlerà del libro di Alessandro Baricco, dal titolo “Oceano Mare”.

