Venerdì ricco di appuntamenti a Ghilarza.

L'Assessorato alla Cultura del Comune e la Scuola Civica di Musica Guilcier Barigadu, per il 28 marzo alle 18,30 alla Torre aragonse, organizzano l’evento “Cinema e Musica. Celebri colonne sonore dai capolavori del grande schermo”.

Per l’occasione si esibiranno al violino Massimiliano Pani e al pianoforte Walter Agus. La direzione artistica e organizzativa è di Aurelio Serra e Bruno Camera. Ma non è tutto. Sempre venerdì 28 marzo, in questo caso alle 19,15 all’auditorium comunale, un altro appuntamento sarà invece proposto dall’Associazione per Antonio Gramsci. All’interno del festival "Once upon a place” nella cittadina del Guilcier arriverà il podcaster Pablo Trincia. “Raccontare le storie. Un viaggio nella genesi della narrazione”, il tema dell’incontro che terrà con la cittadinanza. Per per l’occasione si attende un pubblico numeroso.

