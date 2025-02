Chi è Geppi Cucciari?

Geppi Cucciari, all'anagrafe Maria Giuseppina Cucciari, è una comica, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e sceneggiatrice italiana, nata il 18 agosto 1973 a Cagliari. Conosciuta per la sua ironia tagliente e la sua presenza carismatica, è diventata una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.

Primi Anni e Formazione

Cresciuta a Macomer, in provincia di Nuoro, Geppi si trasferisce a Milano per proseguire gli studi universitari. Nel 2001 si laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante questo periodo, si avvicina al mondo del teatro, frequentando il laboratorio "Scaldasole" e successivamente entrando a far parte del laboratorio artistico di Zelig.

Carriera Televisiva e Teatrale

Il debutto televisivo di Geppi avviene nel 2003 con "Zelig Off", dove si fa notare per la sua comicità brillante. Dal 2005 al 2009, interpreta il ruolo di Maria "Gonni" Gonaria nella sitcom "Belli dentro". Nel 2006, pubblica il suo primo romanzo umoristico "Meglio donna che male accompagnata". Successivamente, conduce programmi come "Italia's Got Talent" e "G'Day". Nel 2023, inizia a condurre "Splendida Cornice" su Rai 3.

Partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Nel 2025, Geppi viene scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo, affiancando Mahmood. Questa esperienza rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua versatilità nel panorama televisivo italiano.

Vita Privata

Geppi Cucciari è stata sposata dal 2012 al 2016 con il giornalista Luca Bonaccorsi. Attualmente non ha figli. Nonostante la sua notorietà, è sempre riuscita a mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Curiosità

Prima di intraprendere la carriera artistica, Geppi ha giocato a pallacanestro a livello agonistico, militando anche in Serie A2.

Nel 2015, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

