Venerdì alle ore 17.30 presso la sede del Parco Nazionale dell’Asinara, in via Ponte Romano 81, si terrà un incontro dal titolo “Alla scoperta della biodiversità dell’isola” per presentare lo stato delle conoscenze sulla flora e la fauna marina e terrestre dell’Asinara e i principali progetti in corso. L’incontro, ormai diventato una consuetudine di inizio d’anno, è organizzato dal periodico cittadino Il Corriere del Turritano in collaborazione con il Parco. La conferenza sarà introdotta e moderata dal giornalista Emanuele Fancellu.

Interverranno il direttore del Parco Vittorio Gazale che presenterà il capitale naturale insulare esclusivo dell’isola dell’Asinara come attrattore fondamentale per tutte le attività ecoturistiche. Seguiranno gli interventi degli osservatori naturalistici, Danilo Pisu responsabile dell'Osservatorio Faunistico di Tumbarino sull’avifauna del Parco, Laura Pireddu, responsabile del Crama interverrà sulle principali attività portate avanti nell’anno 2024, infine Stefania Pisanu, specialista della flora dell'isola, presenterà la componente botanica, con particolare riferimento agli endemismi costieri. Durante la serata si cercherà di mettere in evidenza l’importanza biogeografica dell’Asinara nell’ambito della regione mediterranea, in particolare verranno presentate quelle specie che presentano un’areale di distribuzione limitato alle piccole isole e verranno presentati i progetti internazionali di rete, fondamentali per la tutela della biodiversità.

