Martedì 3 settembre si concludono gli eventi che l’Art&show srl di Sestu sta realizzando a Santa Teresa Gallura nell’ambito della programmazione estiva delle attività culturale e di spettacoli promossa dal Comune. Dopo la graditissima e coinvolgente manifestazione itinerante “Disney Musical in the street” che il 20 agosto ha previsto una parata nelle vie e piazze del centro storico di Santa Teresa Gallura (con danzatori e animatori dell’A.S.D. Cibiesse Elmas che hanno proposto esibizioni in forma coreografica con musiche e danze su brani tratti dal Musical Disney “Aladdin”), martedì sarà la volta del Concerto lirico “Racontando Puccini con celebri arie d'opera". Intramontabili arie d’opera per ricordare Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte” che vedrà protagonisti il Soprano Claudia Spiga, il tenore Michelangelo Romero ed il pianista Andrea Cossu.

L’evento si terrà alle 21.30 presso Piazza Vittorio Emanuele I e vedrà la proposta di un repertorio musicale di brani del grande compositore italiano Giacomo Puccini (morto nel 1924) in occasione della ricorrenza del centenario dalla morte.

Il concerto predetto (la cui direzione artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra) è attuato dall’Art&Show srl con la produzione dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas ed il contributo del Comune di Santa Teresa Gallura. L’ingresso al concerto è gratuito.

