Riti religiosi, tradizioni popolari, spettacoli e musica dal vivo. C'è tutto questo nella manifestazione "Xida Santa" promossa dal Comune in collaborazione con la parrocchia di San Biagio in occasione delle festività pasquali.

Un evento finanziato dalla Regione e inserito all'interno del circuito regionale delle manifestazioni della Settimana Santa. Si parte domenica, alle 10, con la benedizione delle palme nella chiesetta di Santa Lucia da dove partirà la processione che farà tappa nella chiesa di San Sebastiano e nella Cattedrale di San Pantaleo per concludersi alle 12 nella chiesa di San Biagio.

Il 2 aprile, Giovedì Santo, si terrà la Passeggiata dei Sepolcri con la processione serale da San Biagio a San Pantaleo. Venerdì 3 aprile, la via crucis alle 19.30 nel centro storico di Sicci. La domenica di Pasqua, il momento più atteso con la cerimonia de “S’Incontru”.

Due distinte processioni partiranno alle 10.30 dalle chiese di San Biagio e San Pantaleo e convergeranno in Piazza Brigata Sassari, nel punto che per secoli ha segnato il confine tra i paesi di San Pantaleo e Sicci prima della fusione del 1905 che ha dato origine all’attuale Dolianova. Un’identità storica e culturale ben definita che si vuole consolidare attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e musicale e il coinvolgimento delle associazioni del paese. Non mancheranno gli eventi collaterali con l'organizzazione di diversi laboratori dedicati alla riscoperta di antiche tradizioni (intreccio delle palme, matracas e stroci arranas) curati dalle associazioni "Societas Sicci Sancti Blasi" e "Is Axrolas". Gran finale il lunedì di Pasquetta con la festa in piazza Brigata Sassari a ritmo di musica con Jay Santos e Dj Fargetta.

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