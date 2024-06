Martedì 18 giugno, alle 18.45, nella sala consiliare del Comune di Mandas, si terrà la presentazione del progetto, promosso dall’amministrazione comunale (in particolare dall’assessorato dell’Agricoltura) unitamente alla Coldiretti e alla cooperativa “Isola sarda”.

«L’obiettivo è coinvolgere i cerealicoltori e i produttori locali all’avvio della filiera cerealicola. Mandas, come il territorio delle antiche Curatorie del Seurgus e della Trexenta, si estende su un territorio fatto di dolci colline estremamente fertili. Nel periodo imperiale romano la nostra zona divenne celebre proprio per la fertilità dei campi tanto da diventare nota come il "granaio di Roma”», spiega l'assessore all'Agricoltura Nando Orrù.

Caratteristica economica e produttiva consacrata nei secoli che, proprio per il potenziale produttivo del grano, vedrà Mandas diventare l’unico Ducato concesso in Sardegna dalla Corona di Spagna. Per secoli il grano di Mandas, oltre alle popolazioni locali, ha sfamato eserciti, città sarde e spagnole e del nord Europa.

«Oggi l’obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente il prodotto locale per eccellenza, il grano, trasformandolo direttamente in pasta e lanciando il marchio “Le bontà del Ducato” o “Le bontà ducali”», dice il sindaco Umberto Oppus.

Come succedeva sino a pochi decenni fa, si potrà così mangiare la pasta prodotta con il grano di Mandas o potrà essere commercializzata e gustata in agriturismi e ristoranti.

