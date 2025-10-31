Curcuris, un premio agli studenti che si sono laureatiLe richieste al Comune entro il prossimo 30 novembre
Il Comune di Curcuris ha avviato il bando per il “Premio di Laurea” riferito agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. È rivolto agli studenti universitari residenti a Curcuris da almeno 2 anni che hanno conseguito la laurea dopo aver frequentato un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, Triennale o Specialistica Biennale. Il contributo verrà erogato agli studenti che hanno conseguito una votazione finale non inferiore a 100 su 110.
Le borse di studio a disposizione sono 6 in totale: 3 per la Magistrale (da 600, 500 e 400 euro) e tre per le Triennali o Specialistica Biennale (400, 300 e 200 euro). Le richieste potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune a mano entro le 13 del 1 dicembre e via PEC (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) entro la mezzanotte del 30 novembre.