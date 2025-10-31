Il Comune di Curcuris ha avviato il bando per il “Premio di Laurea” riferito agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. È rivolto agli studenti universitari residenti a Curcuris da almeno 2 anni che hanno conseguito la laurea dopo aver frequentato un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, Triennale o Specialistica Biennale. Il contributo verrà erogato agli studenti che hanno conseguito una votazione finale non inferiore a 100 su 110.

Le borse di studio a disposizione sono 6 in totale: 3 per la Magistrale (da 600, 500 e 400 euro) e tre per le Triennali o Specialistica Biennale (400, 300 e 200 euro). Le richieste potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune a mano entro le 13 del 1 dicembre e via PEC (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) entro la mezzanotte del 30 novembre.

© Riproduzione riservata