A Curcuris, sabato 12 ottobre, alle 17.30, appuntamento con il Festival comunitario “Tradizione e Innovazione”.

Negli spazi di Casa Pilloni è in programma la presentazione del libro “Io sono Innocente”, che inizialmente doveva tenersi il 13 settembre scorso, alla presenza dei due autori Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu, che dialogheranno con Federico Bacco.

Il testo racconta la storia del pastore di Burcei rimasto in carcere ingiustamente per 33 anni e dell’avvocato che ha lottato per la sua libertà. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Pro loco del paese.

Per esigenze di natura organizzativa, gli organizzatori hanno deciso di spostare la cerimonia di premiazione del concorso di fotografia "Tradizione e Innovazione" dal 12 ottobre, data originariamente stabilita, a sabato 26, alle 18.

La conferenza dibattito "Giovani è vita: quale futuro per le nuove generazioni?", prevista inizialmente sabato alle 17, è stata posticipata a sabato 19 ottobre, sempre alle 17.

© Riproduzione riservata