Cambia la viabilità nel Sinis il primo maggio, in occasione della tradizionale ciclopedalata organizzata dal Comune di Cabras, evento che ogni anno attira tantissime persone anche da altri paesi limitrofi. Chi giovedì vorrà raggiungere la costa dovrà seguire precise regole. Come si legge nell’ordinanza comunale emanata dal comandante della polizia locale Fabrizio Meloni c’è il divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 19 in piazza Don Sturzo.

È qui infatti che ci sarà il raduno partecipanti, sia prima della partenza sia per il ritorno in tarda serata. È previsto poi l’istituzione del divieto temporaneo di circolazione stradale durante il passaggio della ciclopedalata in piazza Eleonora d’Arborea, in via Tharros e nelle strade provinciale sei e sette. La polizia locale fa sapere inoltre che tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti devono arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza. I ciclisti come sempre saranno scortati dai vigili urbani di Cabras e dall'ambulanza. In programma anche una tappa anche a San Salvatore di Sinis.

