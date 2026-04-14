L’appuntamento è per venerdì prossimo, alle 19, nel suggestivo scenario della Cattedrale romanica di San Pantaleo. Una serata di grande musica con il concerto “Chorus Live” del Coro del Teatro lirico di Cagliari diretto dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina con l’accompagnamento al pianoforte di Riccardo Pinna. In programma brani celebri e popolari tratti da opere liriche, musical e brani sacri di Vivaldi, Purcell, Gluck, Bellini, Mozart, Verdi, Bizet, Puccini, Faurè, Barber, Bernstein e Orff reinterpretati dal Coro del Teatro Lirico. L’evento rientra nel cartellone della manifestazione “Rotte sonore on tour 2026” che, farà tappa a Sanluri, Cagliari e Dolianova. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

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