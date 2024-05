C'è l'imbarazzo della scelta: da oggi Carbonia si rivela città dello sport grazie a una pluralità di eventi che soddisferanno tanti appassionati di varie discipline. Stesera 25 maggio con partenza alle 16.30 si svolgerà la gara ciclistica “La Nuragica: 6° Memorial Renzo Senni – terza Tappa del Sud Sardegna”, organizzata dalla Dimonios Bike Team. Partenza da Carbonia in via Dalmazia: da Carbonia a Perdaxius, Tratalias, Matzaccara, Bruncu Teula, con arrivo agli scavi archeologici di Sirai.

Poi oggi e domani arti marziali al Palazzetto dello sport di via delle Cernitrici per il 18° Torneo regionale di Ju Jitsu, organizzato dall’Asd Gong Fu Tao School-Asd Dojo Ronin, in collaborazione con CSEN Provinciale Sud Sardegna. La manifestazione comincerà alle 17.

Ed ancora: rugby. Si deve oggi con inizio alle 10 al campo sportivo Dettori di via Balilla al 2° Memorial Giorgio Pani, ultima giornata del campionato sardo di Rugby. L’evento è organizzato dall’A.S.D. Carbonia Rugby 2019 con il patrocinio del Comune di Carbonia. Ieri invece il Palazzetto dello sport è stato teatro della Super Coppa MSP Sulcis Iglesiente di calcio a 5 con una gara amichevole tra Gonnesa C5 e Malasainas C5, il match tra Serbariu e Sant’Antioco, e la sfida tra Carbonia 99 e Tratalias.

L’evento è stato organizzato dalla M.S.P. Italia Comitato provinciale Carbonia-Iglesias per ricordare il compianto Vincenzo D’Errico. "Carbonia - rimarca l'assessore Giorgia Meli - si conferma città dello sport: questi eventi susciteranno anche un notevole flusso turistico".

© Riproduzione riservata