Passeggiare tra i boschi verdeggianti, rinfrescarsi nelle sorgenti cristalline, godere di paesaggi mozzafiato del monte di Seneghe per rigenerare corpo e spirito. È “Boschi e sorgenti del Montiferru” in programma sabato 20 giugno, l’escursione naturalistica organizzata dalla Pro loco e dall’associazione Autogestita di caccia con ASD Montiferru MTB.

Alla scoperta dell’ambiente ancora incontaminato, tra antiche foreste, fonti d’acqua e siti archeologici, con la possibilità di scelta tra due percorsi a piedi, uno trekking di 10 chilometri per escursionisti esperti e l’altro di 4 chilometri adatto a famiglie e bambini, con partenza da Nuraghe Ruiu. Il tragitto in mountain bike invece sarà di 14 chilometri a cura della ASD Montiferru MTB.

I percorsi a piedi non presentano particolari difficoltà: bastano un paio di scarpe da trekking o da ginnastica e abbigliamento adatto per la camminata. Per la mountain bike il caschetto è obbligatorio. Al termine delle escursioni il pranzo conviviale a base di prodotti tipici locali e carne di cinghiale, poi la musica della tradizione con il fisarmonicista Matteo Scano.

Il raduno è fissato alle 8 di mattina presso la località Nuraghe Ruiu, la partenza dell’escursione alle 9.30. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Seneghe, Autogestita di Caccia di Seneghe, ASD Montiferru MTB, Associazione Tradizione Caccia e Pesca, con il patrocinio del Comune e della Regione, in collaborazione con l’azienda Siete Fuentes, CAO Formaggi e Sa Marigosa.

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