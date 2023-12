Grazie alla sinergia tra Comune e Pro loco di Bonorva, è stato messo in piedi un ricco calendario di eventi dedciati al Natale.

Triplo appuntamento in programma per venerdì 8 dicembre: alle 16 ci sarà l'apeertura del mercatino a cyura dell'UniTre in Corso Vittorio Emanuele III; Alle 17 è prevista l'accesione delle luminarie; alle 18 saranno servite le castagne arrosto ai portici accompagnata da una tombolata con cena tipica, presso la sala Tisel, organizzata dai fedales del 1974.

Domenica 10 dicembre, alle 18, sarà possibile degustare, ai portici, le acstagne arrosto e i pop corn. Altri tre eventi in programma sabato 16 dicembre: alle 8 è in programma l donazione di sangue da parte dell'Avis; alle 17 si terrà l'inaugurazione della nona edizione de "Il presepe rionale più bello " e della quinta edizione de "Sas Carrelas Menzu Addobbadas"; alle 20, sotto i portici comunali, l'Avis di Bonorva proporrà una degustazione di polenta.

Domenica 17 dicembre, alle 17, saranno inaugurati e paerti i mercatini di Natale. Lunedì 18 dicembre alle 17, oltre ai mercatini di Natale, sarà presentato il libro di Grazia Deledda tradotto in sardo da Stefania Carta "Sonnios de Ierri-Contos de pasca de Nadale" presso il polo culturale "Peppe Sozu", in collaborazione con la biblioteca comunale.

Doppio appuntamento per martedì 19 e mercoledì 20 dicembre: alle 17 ci saranno i mercatini di Natale e il quinto torneo di Calcio Internazionale del Mediterraneo; alle 18 spazio alla caldarroste ai pop corn sotto i portici comunali.

Giornata intensa anche quella di giovedì 21 dicembre: si comincerà alle 9.30 con tradizionale consegna dei panettoni ai bambini delle scuole di Bonorva; alle 17.30 è prevista l'inaugurazione del villaggio di Babbo Natale con la parata natalizia dei personaggi preferiti dai bambini. Seguirà lo street food natalizio; alle 18 si svolgerà uno spettacolo di fantamagia e illusionismo seguito da un giro sul calesse di Babbo Natale organizzato dalla cooperativa Babbajola. Alle 19.30 nuova polentata in piazza.

Venerdì 22 dicembre, alle 17, ci saranno la finale e la premiazione del quinto torneo di calcio internazionale, i mercatini di Natale delle scuole primaria e secondaria, il teatro di figura "Una storia per Natale. Alle 19 saranno benedetti i presepi accompagnati dallo zampognaro. L'evento è organizzato dalla Consulta giovanile e dall'oratorio parrocchiale.

Sabato 23 dicembre, dalle 17, oltre ai mercatini di Natale, sono in programma una serie di letture e un laboratorio creativo accompagnato da una merenda musicale. Alle 18 l'UniTre offrirà cioccolata calda e frittelle. Alle 18.30 ci sarà il raduno motociciclistico in piazza Santa Maria "Crazy Paper Show-Babbo Vespa". Alle 19 è prevista la premiazione dei presepi. Alle 19.30 sarà servita la gnocchettata in piazza.

Domenica 24 novembre, alle 17, il gran finale con i mercatini di Natale e "Apettando Babbo Natale".

© Riproduzione riservata