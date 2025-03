Un progetto all’insegna della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di favorire l’uso di auto elettriche nel Parco nazionale dell’Asinara.

Venerdì 28 marzo alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione di Sardegna, a Sassari in via Carlo Alberto n. 7, si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa del progetto “Asinara Emissioni Zero” e del volume “Biennal ofresilience, art and landscape” che racconta la partecipazione del Parco alla XII biennale del paesaggio di Barcellona. Un evento aperto con il programma ufficiale della manifestazione sull’isola dell’Asinara dedicata alla decarbonizzazione, alla presenza di architetti paesaggisti di fama mondiale tra i quali la direttrice della Biennale Marina Cervera, gli australiani Anton James e Leon VanSchai, il cinese KongjianYu, il sudafricano Mark Raymond, lo statunitense Simon Bussiere e il francese Henri Bava. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione, il Parco, l’associazione Lw Circus, l’Università di Sassari ed il Comune di Porto Torres.

