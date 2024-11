L’associazione Micologica Arborea “Vincenzo Giordano” organizza il convegno dal titolo “I funghi nella storia”. L’evento, in programma oggi alle 10,30 al Museo della Bonifica, si inserisce nell'ambito del Festival Culturale Istòria promosso dal Comune. L’associazione, impegnata da sempre nella pianificazione e realizzazione di attività come corsi, mostre ed escursioni dedicate alle scuole e alle comunità, ha voluto dedicare un appuntamento finalizzato a ricostruire il percorso che nel corso del tempo gli esperti di micologia hanno affrontato per descrivere e classificare esseri viventi di un mondo complesso e affascinante come quello fungino. L'ingresso è libero.L’evento, in programma domani domenica 24 novemnre alle 10,30 al Museo della Bonifica, si inserisce nell'ambito del Festival Culturale Istòria promosso dal Comune. L’associazione, impegnata da sempre nella pianificazione e realizzazione di attività come corsi, mostre ed escursioni dedicate alle scuole e alle comunità, ha voluto dedicare un appuntamento finalizzato a ricostruire il percorso che nel corso del tempo gli esperti di micologia hanno affrontato per descrivere e classificare esseri viventi di un mondo complesso e affascinante come quello fungino. L'ingresso è libero.

© Riproduzione riservata