La festa dei colori contagia anche Alghero. Il flautista Mauro Uselli porterà sul Colle del Balaguer ad Alghero, un concerto di musica indiana in onore dell’Holi Festival. In India è considerata una delle celebrazioni più suggestive e variopinte di tutto il Paese. La festa ha ottenuto un successo tale nel mondo da essere replicata, anche se con forme e modalità diverse. Il maestro algherese, da tempo innamorato della musica induista e intimista originaria dell’India, per festeggiare questa ricorrenza anche in Sardegna, ha voluto organizzare un live il 23 marzo alle 9 del mattino sul Colle del Balaguer, uno dei luoghi storici e più frequentati della città catalana. Il concerto ricalca quello che è lo spirito della festa: è un inno all’amore, la celebrazione dell’uguaglianza, della fratellanza e della rinascita.

La festa dei colori vera e propria si celebra poi per le strade e nei templi di tutta l’India. Il vero protagonista è la gulal, ovvero la polvere colorata che viene gettata addosso ai partecipanti. Questi lanci in simultanea provocano meravigliosi effetti cromatici e scenici. Quello che farà Mauro Uselli, sarà riproporre il significato di questo evento in chiave musicale. Un momento meditativo e trascendente che intende ringraziare l'inverno e salutare la primavera alle porte. Insieme a Mauro Uselli al suo amato bansuri lo strumento della divinità Krishna di 5000 anni a.C., strumento dal fascino e suono persuasivo, ci sarà il maestro Giangiacomo Carta, apprezzatissimo suonatore di pakhawaj con cui Uselli collabora da tempo e con il quale riscuote un enorme successo. All’appuntamento musicale, sono invitati tutti gli amanti di questo genere, con ingresso libero, anche per gli amici a 4 zampe.

© Riproduzione riservata