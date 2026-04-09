Un viaggio nelle sonorità parigine dell'Hot Club, quaggiù nel capoluogo: venerdì al Bflat di Cagliari, in via del Pozzetto 9, andrà in scena per le 21:30 il gypsy jazz proposto dai Lamemour, formazione acustica del circondario cagliaritano, che per l'occasione si esibirà in quintetto.

Rifacendosi alle sonorità franco-zigane del jazz manouche e del suo inventore Django Reinhardt, il repertorio della band si muove in un'atmosfera vintage e ricercata, rigorosamente cantanta nella lingua d'origine fra intrecci con il valse musette, lo swing statunitense e la chanson francese degli anni Cinquanta.

In uno stile coinvolgente e carico di energia, saliranno sul palco i membri Veronica Mereu (voce), Andrea Murru e Roberto Massa (chitarre manouche), Andrea Lai (contrabbasso) e per l'occasione anche il violinista Matteo Gallus, a rendere ancor più suggestivo il tuffo sonoro nella Parigi dell'età d'oro del jazz.

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