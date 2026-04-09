Al Bflat di Cagliari,il gypsy jazz dei LamemourLa formazione del cagliaritano sarà sul palco come quintetto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un viaggio nelle sonorità parigine dell'Hot Club, quaggiù nel capoluogo: venerdì al Bflat di Cagliari, in via del Pozzetto 9, andrà in scena per le 21:30 il gypsy jazz proposto dai Lamemour, formazione acustica del circondario cagliaritano, che per l'occasione si esibirà in quintetto.
Rifacendosi alle sonorità franco-zigane del jazz manouche e del suo inventore Django Reinhardt, il repertorio della band si muove in un'atmosfera vintage e ricercata, rigorosamente cantanta nella lingua d'origine fra intrecci con il valse musette, lo swing statunitense e la chanson francese degli anni Cinquanta.
In uno stile coinvolgente e carico di energia, saliranno sul palco i membri Veronica Mereu (voce), Andrea Murru e Roberto Massa (chitarre manouche), Andrea Lai (contrabbasso) e per l'occasione anche il violinista Matteo Gallus, a rendere ancor più suggestivo il tuffo sonoro nella Parigi dell'età d'oro del jazz.