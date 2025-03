Importante momento culturale e sociale venerdì 21 marzo alle ore 18 presso il teatro comunale per la presentazione di un romanzo che parla con forza e coraggio di un tema troppo spesso taciuto: la violenza sulle donne. Il libro, scritto da Ivan bacchion, è intitolato "Le Lacrime di Venere", e dà voce alle donne vittime di violenza, non limitandosi a raccontare il dolore, ma mettendo in luce la forza, la resilienza e la rinascita.

“Una occasione da non perdere – evidenziano gli organizzatori- per comprendere, riflettere e lottare insieme per un mondo in cui la violenza non abbia più spazio. Aspettiamo molte persone per condividere un momento di riflessione e solidarietà”.

Da evidenziare come il ricavato dalla vendita del libro è destinato per promuovere le attività del Centro Antiviolenza “Luna e Sole” di Cagliari e dell'associazione “Il Viaggio” di Oristano, per la la realizzazione di un progetto che si pone l’obiettivo di garantire protezione e sostegno alle donne vittime della violenza.

