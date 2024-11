Quartucciu accoglie l’ultimo appuntamento in città della rassegna “Tyrrhenica”, un progetto che celebra la cultura sarda attraverso un mix di musica, archeologia e cinema, frutto della sinergia tra l’associazione Elena Ledda Vox e Mare e Miniere, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura.

Giovedì 14 novembre, alle 19, il docufilm “Miradas” sarà il protagonista della serata a DomusArT, una proiezione che concentra uno sguardo intenso sulle radici della Sardegna. Interverranno Ottavio Nieddu, la cantante Elena Ledda e il musicista Mauro Palmas, per un incontro che fonde arte, storia e tradizioni.

La manifestazione, che ha animato la città con tre appuntamenti di grande richiamo, è stata un viaggio tra musica, archeologia e cinema, toccando luoghi simbolici e suggestivi.

La serata inaugurale si è svolta il 6 settembre alla Domus Art con “La via del pepe” di Massimo Carlotto, un evento carico di emozioni e riflessioni. Due giorni dopo, gli spettatori sono stati condotti dall’archeologa Patrizia Zuncheddu alla Tomba dei Giganti in località Is Concas, per un incontro tra storia e musica, impreziosito dalle note di Giacomo Vardeu, Mauro Palmas e Matteo Leone, e coronato da una degustazione offerta dalla Pro Loco.

A chiudere la rassegna appunto “Miradas”, realizzato dall’Associazione Elena Ledda Vox e presentato a Roma in prima assoluta. Con proiezioni a Cagliari, Zurigo e altre città italiane, il docu-film ha ricevuto una menzione d’onore al Trasimeno International Art Film Festival e la selezione al Montecatini International Short Film Festival, confermandosi un’opera di pregio che racconta le radici e le tradizioni della Sardegna.

