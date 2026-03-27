Si terrà domani, dalle 9 nell’ex Convento dei Cappuccini, la prima tappa in Sardegna (quinta a livello nazionale) del programma “Scuola Grand Tour”, il ciclo di iniziative con cui il Partito socialista italiano attraversa il Paese per confrontarsi sul presente e sul futuro dell’istruzione pubblica. Promosso dal comitato metropolitano e provinciale di Cagliari del Psi, l’incontro-dibattito sarà dedicato ai temi dell’autonomia scolastica e del dimensionamento in Sardegna, tra insularità, dispersione e diritto allo studio.

"L’appuntamento", spiegano gli organizzatori, "nasce come momento di ascolto e confronto aperto, con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico regionale (dirigenti, docenti, personale ATA, rappresentanze sindacali, studenti, famiglie e amministratori locali) con l’obiettivo di fare il punto sullo stato della scuola a 27 anni dall’introduzione dell’autonomia scolastica. Al centro del dibattito, le specificità del contesto sardo: insularità, dispersione scolastica, diritto allo studio e processi di dimensionamento, fattori che incidono in modo significativo sull’organizzazione e sull’efficacia del sistema educativo nell’Isola".

Presenterà la giornata Marcella Marini (segretaria cittadina Psi Quartu). Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Quartu Graziano Milia, della vicesindaca della Città metropolitana Barbara Pusceddu e della consigliera metropolitana con delega all’Istruzione Maria Caterina Argiolas, i lavori saranno introdotti da Luca Fantò (responsabile scuola Psi nazionale) e Pino Aquila (responsabile scuola Psi Sardegna).

Il dibattito, moderato da Diego Palma, direttore de “La Voce della Scuola”, si articolerà in due momenti di approfondimento: nel primo interverranno i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali del comparto scolastico: Giuseppe Corrias (UIL), Francesca D’Agostino (CGIL), Andrea De Giorgi (COBAS Scuola Cagliari), Nicola Giua (COBAS Scuola Sardegna) Gian Mauro Nonnis (ANIEF) e Susanna Serra (CISL).

Nel secondo panel è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e degli organismi del sistema scolastico: Roberto Bernardini (presidente regionale ANP), Fabio Cocco (Ufficio scolastico regionale) e Camilla Soru (presidente II commissione Consiglio regionale della Sardegna). Nel corso dell’incontro interverrà, in videoconferenza da Roma, il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. Per le conclusioni interverranno Raimondo Ibba, componente della segreteria nazionale Psi, e il segretario provinciale del partito Gabriele Marini.

© Riproduzione riservata