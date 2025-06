L’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico, Donatella Parodi, chiude in bellezza la rassegna concertistica di Musicando in Città con la Festa della Musica, l’evento in programma sabato 21 giugno alle ore 11.30, presso l’Antiquarium Turritano di Porto Torres.

Protagonista il chitarrista classico Marco Carta, che si esibirà in un concerto intimo e raffinato. Un repertorio ricco che spazierà dal Barocco al contemporaneo, proponendo un viaggio musicale attraverso secoli e stili. L'apertura sarà affidata a François Couperin con "Les Sylvains" e "Les Barricades Mystérieuses". Si proseguirà con un omaggio al Rinascimento inglese grazie a John Dowland, e poi nel cuore del XX secolo con le sonorità di Astor Piazzolla, incluse "Invierno Porteño" e "La Muerte del Ángel". Non mancherà un tributo alla tradizione chitarristica dell'Ottocento con la Grande Sonata in Do Maggiore di Ferdinando Carulli. Il concerto si chiuderà con il Preludio, Fuga e Allegro BWV 998 di Johann Sebastian.

© Riproduzione riservata