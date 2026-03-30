In vista dell’arrivo della Pasqua, la Fondazione Parte Montis organizza un’iniziativa a tema dedicata a tutti i bambini di Pompu, Masullas, Morgongiori e Siris.

Nello specifico, saranno i piccoli fino ai 12 anni di età a poter partecipare al laboratorio dedicato al “Cocoi cun s’ou”, il tradizionale pane pasquale. L’occasione per scoprire una tradizione del territorio attraverso un momento creativo e divertente.

L’attività si svolgerà negli accoglienti spazi del Centro Sociale di Pompu giovedì 2 aprile, a partire dalle 16. I posti sono limitati e per partecipare si potrà contattare la fondazione telefonicamente (al 3891777100) o via e-mail (indirizzo prenotazioni@fondazionepartemontis.it). La scadenza delle iscrizioni è fissata per mercoledì 1 aprile.

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