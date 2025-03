“Un incontro con le malattie neurologiche croniche” è il titolo del convegno che si svolgerà a Narcao, sabato 15 marzo alle 10,30, nella sala convegni della Miniera di Rosas.

La conferenza medica sulle malattie neurologiche croniche, organizzata dalla Ludis Iungit in collaborazione con l'associazione “Vecchie Glorie del Calcio Sardo”, si terrà con il patrocinio del Comune di Narcao, amministrato dal sindaco Antonello Cani.

L'obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare e approfondire tematiche mediche sulle malattie neurologiche croniche. Tra gli specialisti del settore, interverranno i dottori Pietro Braina (riabilitazione delle malattie neurologiche nella fase acuta), Gianni Cossu (parkinson e parkinsonismi), Jessica Frau (sclerosi multipla), Maria Antonietta Maioli (malattie neuromuscolari), Maria Giuseppina Mascia (demenze) e Maria Ida Pateri (sclerosi laterale amiotrofica).

Inoltre, l'incontro è parte dell'iniziativa di raccolta fondi denominata “Tutti al mare”, destinata all’acquisto di sedie job, jobetta e solemare, che saranno donate alle cooperative attrezzate operanti nel settore del turismo inclusivo in Sardegna.

“Da diversi anni ci dedichiamo a temi di rilevanza sociale, culturale e sportiva - ha affermato Antonio Mura, presidente dell'associazione Ludis Iungit - tra i nostri progetti, lo scorso anno abbiamo portato avanti una campagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche in collaborazione con i Comuni, e nel 2023 abbiamo realizzato una raccolta fondi per lo studio della sclerosi multipla. Questa iniziativa è nata dopo aver letto dati allarmanti sulle malattie neurologiche degenerative nel bacino del Sulcis. Ho sempre desiderato contribuire al “mio” Sulcis, così ho contattato il sindaco di Narcao, Antonello Cani, che ha accolto immediatamente l'idea, scegliendo la Miniera di Rosas come location, un luogo che considero magico. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per l'acquisto di sedie job, jobette e solemare, utilizzate da persone con disabilità per accedere al mare, chiaramente con il supporto di una figura professionale, un accompagnatore. Noi, diciotto associazioni, le destineremo a cooperative accessibili e attrezzate in Sardegna, che sono quasi trenta. L'epilogo sarà il 7 giugno in occasione del raduno di tutte le associazioni, tra Narcao, Villaperuccio e Perdaxius. La mattina organizzeremo delle mini partite e, al termine del raduno, ci sarà il momento della consegna ufficiale. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone in difficoltà, e sono felice di vedere che le associazioni rispondono sempre positivamente, infatti per l'incontro in programma sabato nella sala convegni della miniera di Rosas, hanno già aderito il gruppo di Thiesi, Oristano e Guspini, e ovviamente saremo presenti anche noi”.

