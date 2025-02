Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, compie oggi gli anni.

Leggenda vivente del motociclismo, ha conquistato nove titoli mondiali, diventando un’icona sportiva amata in tutto il globo.

Con il suo stile inconfondibile e il numero 46 sulla carena, ha entusiasmato milioni di tifosi con sorpassi mozzafiato e duelli storici.

Dal debutto in 125cc fino agli anni in MotoGP, ha segnato un’epoca, sfidando campioni come Biaggi, Stoner, Lorenzo e Marquez. Oltre ai successi in pista, ha saputo reinventarsi, fondando la VR46 Academy per formare giovani talenti.

Il suo carisma, il sorriso e la passione per le due ruote restano intatti, rendendolo un’icona intramontabile. Oggi, anche lontano dalle competizioni, continua a emozionare con nuove sfide, tra auto e team manager. Buon compleanno, Dottore!

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata