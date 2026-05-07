Nuove polemiche, in Consiglio regionale, sulla privatizzazione dei tre aeroporti sardi. L'assessora Barbara Manca, in commissione Trasporti, ha difeso l'operazione il cui percorso a tappe è stabilito dal term sheet, varato dalla Giunta Todde.

Il documento d'intenti prevede la nascita della holding che gestirà la futura rete degli scali. La partecipazione della Regione è intorno al 10% con un ruolo di indirizzo strategico. L'investimento iniziale sarà di 30 milioni che verranno stanziati nella prossima variazione di Bilancio.

L'audizione dell'assessora è stata sollecitata dalle opposizioni che hanno sempre censurato la mancanza di trasparenza su un'operazione già definita un regalo ai privati della Giunta. Giudizio che resta invariato.

Per il centrodestra l'interesse pubblico è messo fortemente a rischio. È stato quindi chiesto un ulteriore giro di audizioni, a partire dalla governatrice. Perplessità peraltro che sono riemerse anche in maggioranza con la richiesta di coinvolgimento dell'intero Consiglio regionale e anche delle parti sociali.

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