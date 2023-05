La fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero (Geasar spa e Sogeal spa) non ci sarà. Lo ha comunicato l'Enac alle due società, come ha dichiarato oggi nell'Aula del Consiglio regionale l'assessore ai Trasporti Antonio Moro.

L'esponente della Giunta ha riportato il contenuto della nota trasmessa da Enac. In particolare, l'ente nazionale aviazione civile ritiene che «allo stato non possa essere autorizzato ai sensi dell'articolo 46 del codice di navigazione il prospettato progetto di fusione in un’unica società di gestione aeroportuale denominata Nord Sardegna aeroporti spa».

Alle società è stato chiarito che «il progetto di fusione in esame non può essere autorizzato fin quando non sia data soluzione all'esigenza di mantenere in capo alla Regione Sardegna le attuali prerogative societarie e le correlate funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui è portatrice».

«Avevamo ragione noi», ha detto Antonio Moro chiudendo l'intervento.

