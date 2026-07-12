«Solo un’operazione di potere che avvantaggia pochi e penalizza i sardi».

È questo il punto fermo che ha spinto sette ricorrenti a portare sul tavolo di Sergio Mattarella la fusione degli aeroporti, una quadra da chiudere con la privatizzazione del Mameli di Cagliari, l’unico rimasto in mano pubblica e pronto per essere consegnato a F2i Ligantia, il fondo di investimento che già controlla gli scali di Olbia e Alghero.

Nel mirino dei ricorrenti anche la Regione: «Va avanti nonostante la contrarietà della Corte dei Conti».

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