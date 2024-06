Le trattative sul futuro degli aeroporti sardi, ufficialmente congelate in attesa di una presa di posizione definitiva da parte della Regione, in realtà vanno avanti. Seppur i tempi non siano quelli preventivati dalla Camera di Commercio di Cagliari e da F2i, che puntavano a chiudere l'affare entro giugno.

L'ultimo appuntamento della Giunta camerale, fissato per giovedì scorso, si è concluso con una fumata nera. E se i documenti su cui si lavora indicano la data di oggi (30 giugno) come termine ultimo per concludere l'operazione di privatizzazione della Sogaer, a questo punto è probabile che le scadenze slitteranno ancora più in là, complicando non poco i piani del fondo d'investimento e dei vertici della Camera.

Intanto i contatti proseguono, per cercare di ottenere dalla Regione il via libera all'operazione che consegnerebbe il monopolio degli scali dell'Isola nelle mani di F2i. E l’ultima ipotesi è che la Fondazione di Sardegna potrebbe cedere quote della holding alla Regione.

