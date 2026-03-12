Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte: «La gestione unica è nel nostro programma»I dubbi di Sinistra Futura, non c’e unanimità. Da un giorno all’altro potrebbe arrivare la delibera che avvia definitivamente il percorso
La Regione ha deciso di avallare la privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari e ha chiesto a Ligantia F2i di entrare nella futura holding che in Sardegna gestirà lo scalo del capoluogo insieme a quelli di Olbia e Alghero. Da un anno e mezzo Alessandra Todde – così la governatrice ha detto agli alleati nel vertice di maggioranza, presentando i documenti agli alleati – sta lavorando con il fondo privato di investimento per negoziare i dettagli della partecipazione pubblica. Da oggi, ogni giorno è buono perché la Giunta approvi la delibera che formalmente avvia il percorso. L’obiettivo è chiudere l’operazione a settembre, arrivando a una quota azionaria poco sotto il 10%. Ma i dubbi restano, anche dentro il Campo largo: Sinistra Futura continua a frenare e chiede tempo per visionare i documenti: «Non è stato deciso nulla».
«La gestione unica è nel nostro programma di governo», si sono detti Todde e i segretari dei partiti convocati in viale Trento. «Noi – ha precisato a norme del Pd il vice della Giunta e assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni – sosteniamo la rete aeroportuale sarda dal 2013».
Così, dopo i 250 milioni spesi dal 1990 da Stato e Regione per costruire, potenziare e promuovere lo scalo di Elmas, la privatizzazione è sempre più vicina.
Nel documento presentato da Todde ci sono una serie di richieste che la Regione ha avanzato. L’obbligatorietà della sede legale a Cagliari per la holding; la presidenza del Collegio dei revisori; il proseguo dell’operatività in tutti e tre gli scali.
Alessandra Carta
