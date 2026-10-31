La Giunta è «oltre il dilettantismo». Ma anche Aeroitalia «risponda dei propri impegni» dopo aver scelto di garantire la continuità territoriale «a compensazione zero». Entra a gamba tesa il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, nella querelle tra Regione e vettore dopo l’annuncio dell’amministratore delegato, Gaetano Intrieri, della possibilità di tagliare il servizio a causa dell’aumento dei costi per i collegamenti aerei.

Ma l’ex presidente della Regione pone anche un quesito, rivolto ad Aeroitalia: «Siete in regola con i pagamenti alla Sogaer, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari? Ci sono per caso oneri scaduti e non pagati? Se sì, come temo che sia, ritenete corretto finanziare così la vostra attività, usando il gestore dell'aeroporto come una banca?».

In attesa di risposte a una domanda che sembra retorica, Cappellacci attacca la Regione: «I sardi devono poter partire e tornare a casa. La giunta Todde dia certezze, perché siamo oltre il dilettantismo e irresponsabilità politica». E ancora, rivolto alla governatrice: «Presidente Todde, celebravate le rotte a costo zero, e oggi quale alternativa avete preparato? Come garantirete i voli da e per la Sardegna? Qui ci sono persone che devono curarsi, lavorare, studiare. Lasciarle nell'incertezza significa giocare sulla loro pelle: il conto non può sempre arrivare ai sardi».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata