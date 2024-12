A neanche 24 ore dal lancio, il nuovo sito e la nuova app di Aeroitalia sono già ko.

«Chi in queste ore prova a fare un biglietto sul sito web o sull’app di Aeroitalia trova un messaggio di errore», rimarca Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

«Sarebbe questo il ‘benvenuto’ in Sardegna per i visitatori o il ‘buon viaggio’ ai sardi, con tanti saluti al diritto alla mobilità?», si chiede. La continuità ‘5 stelle’ della Presidente Todde continua a stupirci: tra un supplemento per un cambio volo e un sistema di prenotazioni ‘a scomparsa’, con oscillazioni delle tariffe che vedono un giorno i non residenti pagare molto meno di un residente e un altro trovare tariffe superiori al Roma-New York, ogni giorno è un’emozione nuova. Almeno – conclude – abbiano il pudore di non chiamarla più continuità territoriale».

(Unioneonline)

