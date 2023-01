Chiusa l’inchiesta per abusi sessuali su una bambina. Il procuratore di Oristano Armando Mammone ha chiesto il rinvio a giudizio per Antonino Demelas, il 70enne di Mogorella finito in carcere nella primavera scorsa per aver abusato di due minorenni.

Un’indagine nata da quella aperta dalla Procura per l’omicidio di Marina Castangia, la sessantenne originaria di Cabras svanita nel nulla un anno fa e all’epoca compagna dell’ex cuoco. I due procedimenti sarebbero strettamente collegati perché secondo gli investigatori la donna potrebbe aver scoperto le attenzioni morbose del compagno verso la piccola. E questo potrebbe essere il motivo che ha esasperato le tensioni nella coppia fino alla fine tragica della 60enne, di cui si sono perse le tracce a giugno 2021.

Da un anno e mezzo dopo il blitz dei carabinieri nella casa di via Vittorio Emanuele, i rilievi del Ris di Cagliari e la notifica dell’avviso di garanzia, gli accertamenti dei Carabinieri di Oristano non si sono mai fermati. E le intercettazioni ambientali in auto e nella casa hanno fatto emergere una squallida storia di abusi su minori culminata con l’arresto di Demelas (difeso dall’ avvocato Mario Gusi).

È in chiusura anche il fascicolo sull’omicidio volontario, in cui il 70enne è assistito dall’avvocata Monica Masia. Tutto è iniziato con la denuncia di scomparsa della parrucchiera di Cabras presentata dai figli a maggio 2021. Da diverse settimane non avevano sue notizie, nessuna telefonata, né prelievo di denaro dal conto mentre tutti i vestiti, l’auto e i documenti erano nella casa di Mogorella dove l’ultimo ad averla vista era proprio il compagno. Ricerche, perquisizioni, interrogatori ma la donna sembrava svanita nel nulla. Demelas ha sempre sostenuto di essere innocente e di non aver mai fatto del male alla compagna. Ma sono state alcune contraddizioni nel suo racconto e comportamenti particolari (aveva imbiancato la camera da letto e buttato i mobili subito dopo la scomparsa di Marina) a insospettire gli inquirenti che lo accusano di omicidio volontario.

