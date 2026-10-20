A Barcellona le città del futuro parlano sardo su clima, accessibilità e turismoCon Sardegna Ricerche, dal 3 al 5 novembre, otto imprese isolane presenteranno le loro innovazioni allo Smart City Expo
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Lo studio dei venti contro il cambiamento climatico, l'analisi degli stili di guida per ottimizzare il trasporto pubblico, ma anche depositi bagagli smart, diffusi e salvaspazio per agevolare il turismo oltre che sistemi per rendere le città più accessibili.
Sono queste alcune delle innovazioni che le imprese sarde proporranno – dal 3 al 5 novembre - allo Smart City Expo World Congress 2026 di Barcellona. L'esposizione internazionale è un'occasione strategica che Sardegna Ricerche ha voluto garantire a otto startup pronte a cogliere nuove opportunità e a sviluppare partnership anche grazie alle sinergie create con Enterprise Europe Network, di cui l’agenzia regionale è nodo locale.
Ad aggiudicarsi il voucher predisposto da Sardegna Ricerche sono state la Baggy Lockers Srl, un'azienda travel-tech che fornisce deposito bagagli self-service in spazi urbani sottoutilizzati. Così luoghi vuoti diventano punto di riferimento per il turista che, oltre a lasciare le sue valigie in un luogo sicuro, troverà wi-fi, ricarica per il telefono e assistenza. La Vento CFD Srl, invece, promuove la sostenibilità e la resilienza urbana. Specializzata in ingegneria del vento e fluidodinamica computazionale lavora per contrastare le isole di calore, migliorare la ventilazione dei microclimi urbani, garantire il comfort pedonale e la sicurezza in presenza di forti raffiche di vento. L'obiettivo è quello di aiutare le città a prendere decisioni di pianificazione più rapide, ecocompatibili e supportate dai dati. La GreenShare Srl è un'impresa che punta a migliorare il trasporto pubblico con l'AI, sfruttando algoritmi predittivi e machine learning capaci di integrare i dati sul traffico, con quelli storici, meteorologici e dei conta passeggeri. Inoltre, un'applicazione chiave riguarda il monitoraggio dello stile di guida dei conducenti con dati che, in tempo reale, vengono analizzati per valutare la fluidità del viaggio oltre a migliorare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. La Hedra Studio è una società di architettura e innovazione, specializzata in progettazione avanzata e edilizia 4.0. Il loro punto di forza è la fabbricazione digitale, la prototipazione rapida e le esperienze immersive capaci di trasformare dati e idee in soluzioni concrete e interattive. Un'impresa capace di sviluppare soluzioni per edilizia, smart city, patrimonio culturale e turismo, utilizzando strumenti digitali per monitorare, simulare e valorizzare edifici, cantieri e territori. La Kode Srl è un AI solution provider che sviluppa soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per industria, logistica e monitoraggio di infrastrutture civili. L'impresa trasforma dati e processi complessi in sistemi intelligenti per analizzare, prevedere e ottimizzare fenomeni e decisioni operative.
La STAM Srl, invece, sviluppa soluzioni digitali per il settore delle costruzioni e della gestione delle infrastrutture. L'obiettivo è supportare le aziende a gestire le attività quotidiane di cantiere attraverso un’unica piattaforma potenziata dall’intelligenza artificiale che integra processi operativi, documentazione e monitoraggio dell’avanzamento dei lavori. Una sorta di cantiere smart dove gli utenti possono semplicemente parlare o scrivere per segnalare attività, problematiche o ritardi, e il sistema trasforma queste informazioni in dati di progetto strutturati e immediatamente utilizzabili. La The Big Wave Srl lavora per rendere le città più accessibili grazie a Fenicio®, una piattaforma pensata per rendere città, luoghi culturali e territori più accessibili, intelligenti e connessi. Attraverso sensori, servizi digitali e strumenti di analisi, Fenicio® permette agli enti pubblici e ai gestori dei territori di conoscere meglio i flussi dei visitatori, monitorare alcuni parametri ambientali e offrire contenuti e informazioni personalizzate direttamente sullo smartphone. Un’attenzione particolare è dedicata all’accessibilità, con soluzioni pensate anche per persone cieche e ipovedenti, persone sorde e con disabilità cognitive.
Infine, la WiData Srl è una PMI innovativa specializzata in tecnologie per il monitoraggio urbano e l’analisi dei dati. Con la loro soluzione Xplore la pianificazione urbana e territoriale passa attraverso l'analisi dei dati che arrivano dai sensori e sistemi integrati. In questo modo città, enti pubblici e gestori di servizi vengono aiutati a trasformare le informazioni in una visione unica e integrata del territorio. La piattaforma raccoglie e analizza dati su mobilità, persone, ambiente, energia, e altri fenomeni urbani, permettendo di monitorare ciò che accade, individuare correlazioni e supportare pianificazione e gestione dei servizi.
«Le innovazioni sviluppate da queste otto imprese dimostrano la capacità della Sardegna di proporre soluzioni grazie a competenze tecnologiche avanzate, per migliorare la vita delle città e delle persone. Attraverso Sardegna Ricerche sosteniamo la loro partecipazione allo Smart City Expo di Barcellona, favorendo nuove relazioni e prospettive di sviluppo per un sistema imprenditoriale che ha tutte le potenzialità per competere sui mercati internazionali», ha dichiarato Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e del Bilancio.
«In un mercato interconnesso, internazionalizzazione e networking sono strumenti indispensabili di crescita e competitività. Con la partecipazione all'Expo di Barcellona, Sardegna Ricerche ha voluto garantire una vetrina strategica alle imprese sarde. Inoltre, condividere lo spazio espositivo con altri enti istituzionali aiuterà la nostra delegazione a creare nuove relazioni e a posizionarsi meglio oltreconfine», ha sottolineato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche.
Durante i tre giorni di lavori a Barcellona, Sardegna Ricerche e le otto imprese del collettivo regionale condivideranno gli spazi dello stand D175 nel Padiglione 2, accanto agli spazi di Regione Lazio, Agenzia ICE, Comune di Firenze, Comune di Roma, Regione Piemonte e Regione Friuli-Venezia Giulia puntando così a creare e rafforzare relazioni con imprese e partner istituzionali e consolidare la presenza regionale nello scenario anche internazionale.
(Unioneonline)