Ci sono le studentesse, le centenarie, le amministratrici - con la presidente della Regione Alessandra Todde, le assessore e le consigliere regionali, le sindache - le rappresentanti della Brigata Sassari, portatrici di pace, e quelle del Corpo forestale, che difendono la nostra terra, ci sono le artiste e le atlete.

L'atleta Dalia Kaddari

Si è aperta con l’Inno dei Dimonios la giornata "Un consiglio per l’8 marzo, donne di straordinaria normalità”, nel Palazzo di via Roma illuminato di viola, verde e bianco.

«Un percorso - lo ha definito il presidente dell’assemblea Piero Comandini - un racconto, in cui ricordiamo che molti diritti sono ancora negati».

Le immagini:

Video di Cristina Cossu

