Trump: situazione in Iran evolve molto rapidamente, sta andando bene

Washington, 13 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra contro l'Iran sta procedendo "molto rapidamente", nonostante il nuovo leader di Teheran abbia promesso "resistenza" nel suo primo messaggio pubblico. "La situazione con l'Iran sta procedendo molto rapidamente. Sta andando molto bene, il nostro esercito è insuperabile", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.