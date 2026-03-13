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Trump: situazione in Iran evolve molto rapidamente, sta andando bene
13 marzo 2026 alle 10:10aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:31
Washington, 13 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra contro l'Iran sta procedendo "molto rapidamente", nonostante il nuovo leader di Teheran abbia promesso "resistenza" nel suo primo messaggio pubblico. "La situazione con l'Iran sta procedendo molto rapidamente. Sta andando molto bene, il nostro esercito è insuperabile", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.