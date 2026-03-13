Mediterraneo e Medio Oriente, l’instabilità del continente ‘’liquido’’

Il Medio Oriente è uno dei grandi nodi della politica internazionale. Guerre, crisi energetiche, conflitti religiosi e geopolitici si intrecciano in una regione che spesso viene raccontata come instabile per natura. Ma come si è arrivati alla situazione di oggi? Quanto hanno pesato le scelte delle potenze occidentali? Il Mediterraneo ha favorito nei secoli il dialogo tra culture diverse. Perché da decenni è sinonimo di instabilità? Lo sguardo ‘’orientalista’’ è stato un errore dell’Europa? Ne ha parlato a Radar, su Videolina, Patrizia Manduchi, docente di Storia e Istituzioni del Medio Oriente e dei Paesi Arabi contemporanei all’Università di Cagliari.