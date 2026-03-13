Libano, Israele bombarda Sidone, case e auto distrutte

Milano, 13 mar. (askanews) - Case ed auto distrutte, macerie ovunque. Le immagini delle conseguenze di un attacco israeliano sulla città di Miyeh w Miyeh, alla periferia di Sidone. Israele ha continuato a colpire il Libano nelle prime ore di venerdì, minacciando di estendere le operazioni e conquistare territori se il gruppo militante Hezbollah non avesse interrotto i suoi attacchi.