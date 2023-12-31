Tortolì, tutto pronto per il concerto di Capodanno: Alfa dà appuntamento in piazza
Il 2024 di Tortolì inizia in musica: è tutto pronto per il concerto di Capodanno.
È partito nella tarda mattinata di oggi dall'aeroporto di Milano-Linate l’artista che l’associazione Amo il mio paese ha scelto per esibirsi all’evento in programma in via Monsignor Virgilio.
Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, rapper e cantautore tra i prossimi ospiti del Festival di Sanremo, arriverà nel primo pomeriggio nella cittadina ogliastrina dove prenderà confidenza con il maxi palco allestito nel piazzale Porrà.