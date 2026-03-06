Spiagge e concessioni, stagione decisiva per i Piani dei Litorali e le nuove gare

Si avvicina la stagione delle vacanze e si ripropone la questione delle concessioni balneari. Quest’anno con una novità: la pronuncia della Corte di Cassazione (29 gennaio) che segna un passaggio chiave nella gestione delle nostre coste: le proroghe automatiche non sono più sostenibili e l’assegnazione degli arenili dovrà avvenire attraverso gare pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

La Regione intanto ha approvato le Linee guida per i Piani di Utilizzo dei Litorali, strumenti destinati a definire come e quanto della costa potrà essere dato in concessione per finalità turistiche e ricettive.

Il principio: prima la pianificazione (il PUL) e poi la concessione (la gara). Urbanistica e gestione sono così nettamente separate.

Le concessioni intanto sono prorogate fino a settembre 2027.

Come si preparano i comuni? Nell'Isola, dei 72 costieri, 31 hanno il PUL vigente, 21 in itinere, 20 devono iniziare.

A Radar, su Videolina, ne ha parlato Ignazio Locci, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e sindaco di Sant’Antioco.