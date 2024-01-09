Sinead O'Connor è morta per cause naturali. È quanto emerge dalle conclusioni del medico legale che ha compiuto gli accertamenti sulla scomparsa – il 26 luglio dello scorso anno – della cantante simbolo della musica irlandese contemporanea. La voce di “Nothing compares 2 U” aveva 56 anni.

I dettagli sul decesso forniti da Scotland Yard erano pochi: si sapeva solo che era stata trovata nella sua abitazione di Londra e che la morte non era considerata “sospetta”. Poi il rinvio al referto definitivo di un'autopsia disposta dal medico legale per ogni conclusione certificata sulle cause ultime del decesso.

Dopo la scomparsa della cantante i media avevano ricordato i disordini bipolari che la affliggevano oltre al messaggio sulla soglia della disperazione da lei diffuso nel 2022 attraverso i social dopo il suicidio di uno dei quattro figli, il 17enne Shane. Ai suoi funerali avevano partecipato migliaia di persone, per dare l’ultimo saluto all’icona musicale.

(Unioneonline/v.f.)